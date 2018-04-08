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İnsanların doğayla savaşını anlatan kısa film: Man

İngiliz çizgi film uzmanı Steve Cutts'un bu filminde, kendi yaşamını sürdürmek isteyen adamın, diğer hayatları yok ettiğini görüyoruz.

Özel Haber | 08.04.2018 - 10:46..
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İnsanların doğayla savaşını anlatan kısa film: Man

Dünyada sadece insanların yaşamadığını çoğu zaman unutuyoruz. Aslında bunu umarsamıyoruz desek yeridir. Doğada hayat sürdüren diğer canlılara yaşam hakkı tanımıyoruz.

BİLİNÇLİ YAPILAN EYLEMLER BÜTÜNLÜĞÜ

En büyük felaketler yine insanoğlunun eliyle oluyor. Doğayı adete katlediyoruz. Ormanları yakıyoruz, canlıları öldürüyoruz, denizleri ve havayı kirletiyoruz. Bütün bunlar kendi yaşamımızı sürdürmek için bilinçli yaptığımız eylemler bütünüdür.

İnsanların doğayla savaşını anlatan kısa film: Man

Man, adlı kısa filmde İngiliz usta yönetmen Steve Cutts, dikkatlerimizi bu sefer başka yöne çeviriyor. İnsanın doğayla olan savaşını etkileyici biçimde izleyicilere aktaran Cutts, bu alanda farkındalık yaratıyor.

İnsanların doğayla savaşını anlatan kısa film: Man VİDEO

DOĞAYI KATLEDEN ADAMIN SONU

Film, İnsanoğlunun çevresinde yaşayan diğer canlı türlerine ne kadar acımasızca davrandığını gözler önüne seriyor. Hayvanların etinden, sütünden, derisinden faydalanmamız insanlar için yeterli bir neden oluşturmuyor zannımca. Kısa filmde doğayı, evreni alt üst eden adamın hazin sonunu mutlaka izleyin.

İnsanların doğayla savaşını anlatan kısa film: Man

Ergül Tosun

[email protected]

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