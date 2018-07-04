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İnsanlığın ortak mirası: Göbeklitepe

UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Türkiye'nin insanlığın hafızasına büyük bir not düştüğünü ve ülkemizin UNESCO'da parlayan yıldız olduğunu söyledi.

AA | 04.07.2018 - 12:26..
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Göbeklitepe'nin Dünya Miras Listesi'ne kaydedilme sürecine katkıda bulunan başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Öcal Oğuz, Göbeklitepe'nin bu listeye alınmasının önemine değindi

İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI

Öcal Oğuz, "Listede 10 bin yıllık tarihe sahip olan ve Konya’da bulunan Çatalhöyük var. Göbeklitepe ile bu tarih 12 bin yıla çıktı. Göbeklitepe ne bizim ne Avrupa’nın ne Asya’nın ne de Afrika’nın. Burası hepimizin bir özeti ve insanlığın ortak mirası. Göbeklitepe'nin bu listeye alınmasıyla Türkiye olarak insanlığın hafızasına, tarihine ve geçmişine büyük bir not düştük." diye konuştu.

İnsanlığın ortak mirası: Göbeklitepe

MEDENİYET BEŞİĞİ TÜRKİYE

Öcal Oğuz, "Türkiye kadar medeniyet beşiği olabilmiş diğer ülkelerin bu listede yaklaşık 50 eseri var. Batıdan doğuya, kuzeyden güneye geçiş ülkesi olan bir coğrafyada 18 eseri olmasına üzülüyoruz ancak son 8-10 yılda her yılı dolu geçirerek bu eksikliğimizi büyük oranda telafi ettik." ifadelerini kullandı

İnsanlığın ortak mirası: Göbeklitepe

UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz

TÜRKİYE UNESCO'DA PARLIYOR

Türkiye'nin son yıllarda gerek somut gerekse somut olmayan kültürel varlığıyla UNESCO'da parladığından bahseden Öcal Oğuz, "Türkiye, son 10 yıldır UNESCO'da farkındalığı fevkalade yüksek bir ülke oldu. Uluslararası toplumda da Türkiye’nin UNESCO’ya olan bu ilgisine değer veriliyor. Zaten UNESCO yürütme kuruluna seçilmiş olmamız da bunun bir göstergesi." dedi.

Öcal Oğuz, Türkiye'nin UNESCO Genel Direktörlüğü'ne bir Türk'ün gelmesi, Türkçe'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) 7. dili kabul edilmesi, dünyada diyalog ve barışın sağlanması gibi hedefleri olduğunu belirtti.

İnsanlığın ortak mirası: Göbeklitepe

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