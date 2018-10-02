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İnsanlık tarihinin doğumundan bugüne: Tüfek, Mikrop ve Çelik

Geçmişten bugüne insanın bulunduğu yer, herkes ve her şey, tarihimize ait tüm cümleler bu kitapta…

Özel İçerik | 02.10.2018 - 11:03..
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tüfek mikrop ve çelik

Tüfek, Mikrop ve Çelik, tüm kıtalardaki insanların on üç bin yıllık kısa tarihi. Dünyanın en uzak köşesinden bir ucuna kadar her bir insanın, her bir toplumun farklı özellikleri tek bir noktada birleşiyor ve tarih boyunca yaşanmış tüm ırkçı yaklaşımlar yerle bir ediliyor…

Tüfek, Mikrop ve Çelik - Jared Diamond

(Jared Diamond)

TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK

Tarih deyince akıldan geçen hep devletler ve onların savaşları oluyor; bir de keşifler ve icatlar… Elbette bunların hepsi insanların yaşadıkları ve yaşattıkları oldu. İşte bu kitap insanlık tarihinin en can alıcı sorularını soruyor. Dahası bilimsel kanıtlarla yanıtlıyor. Tüfek, Mikrop ve Çelik için Batılı koşullandırmalardan arınmış, geleceği gösteren bir tarih kitabı da denebilir.

Dinler nasıl doğdu? Devletler nasıl kuruldu? Mikroplar ve dolayısıyla hastalıklar nasıl oluştu? Yazı neden icat edildi? Teknoloji bugünlere nasıl geldi? Kısacası bu insanlık nasıl başladı ve nasıl şekillendi? İşte tüm bu sorulara cevap bulacağız…

Tüfek, Mikrop ve Çelik - Jared Diamond

Tüfek, Mikrop ve Çelik

Jared Diamond

Çev.: Ülker İnce

Pegasus Yay.

S.: 664

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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