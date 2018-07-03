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İnsanlık üzerindeki gölge: Bin Muhteşem Güneş

Bin Muhteşem Güneş ile hasreti, acıyı, aşkı, dostluğu ve nihayetinde insanlığı iliklerinize kadar hissedeceksiniz.

Özel İçerik | 03.07.2018 - 17:04..
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İnsanlık üzerindeki gölge: Bin Muhteşem Güneş

bin muhteşem güneş

Kadın olmak hep zor, ama Afganistan’da bir başka zor. Bu kitap, her şeye rağmen dimdik durmaya, hep düşse de kalkmaya ve hep sevmeye, anne olmaya çalışan kadınların hikayesini anlatıyor…

İnsanlık üzerindeki gölge: Bin Muhteşem Güneş

(Khaled Hosseini)

BİN MUHTEŞEM GÜNEŞ

Biz nereye gitsek de, bu akıl başta olduktan sonra gittiğimiz yerin uzaklar olması ne mümkün? Bu roman, yazarın doğduğu topraklardan çıktı; Afaganistan’dan…

Romanında, bu kez iki kadının kesişen yaşamını ve dostluğunu işliyor Hosseini. Ülkesinde küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarını, kalbe gömülen ömürlük aşkları, insanın ne çok şeye duyduğu özlemi…

Afganistan’ın kalbinde, kalbi kırık nice kadını anlatan bu kitabı okumadıysanız, okunacaklar listenize almalısınız…

İnsanlık üzerindeki gölge: Bin Muhteşem Güneş

Bin Muhteşem Güneş

Khaled Hosseini

Çev.: Püren Özgören

Everest Yay.

S.: 430

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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