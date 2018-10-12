İnsansı robot engelli parkurunu kolaylıkla aştı

Geliştirdiği insansı robotları ile ünlenen Boston Dynamics; yeni çalışması bir robotla da adından sıkça söz ettirecek.

ATLAS İSMİ VERİLDİ

İki ayaklı insansı robota 'Atlas' ismi verildi. Bu robot için kurulan engel parkurunda ise bir video çekildi.

Boston Dynamics robotunun engelleri aşma kabiliyeti İZLE



40 SANTİMETREYE KADAR ZIPLIYOR

Geliştirilen insansı robot iki kat daha hızlı hareket ederken 40 santimetreye kadar da zıplama kapasitesine ulaştı.

ROBOTLARIN GELİŞİMİ DİKKAT ÇEKİCİ

Otonom hareket eden 'Atlas' kendi kendine kapıları açıyor, geri takla atıyor, bulaşıkları yıkıyor, kutuları kaldırıyor ve antrenman koşuları yapabiliyor.

Bu nedenle son yıllarda insansı robotların geldiği nokta da dikkat çekiyor. Hatta ileriki yıllarda bu robotların insanların yaptığı işleri de yapabileceği, yani insanların elinden bazı meslekleri de çalacağı konuşuluyor.