taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9452
Euro
6.89995
Altın
1219.08
Borsa
94645.42
Gram Altın
234.366

İnsansı robot engelli parkurunu kolaylıkla aştı

İnsansı robotunu daha da geliştiren Boston Dynamics; robotun son marifetlerini bir video yayınlayarak ortaya çıkarttı.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 09:54..
  1. Haberler
  2. KUTU LINK

Geliştirdiği insansı robotları ile ünlenen Boston Dynamics; yeni çalışması bir robotla da adından sıkça söz ettirecek.

İnsansı robot engelli parkurunu kolaylıkla aştı

ATLAS İSMİ VERİLDİ

İki ayaklı insansı robota 'Atlas' ismi verildi. Bu robot için kurulan engel parkurunda ise bir video çekildi.

Boston Dynamics robotunun engelleri aşma kabiliyeti İZLE

40 SANTİMETREYE KADAR ZIPLIYOR

Geliştirilen insansı robot iki kat daha hızlı hareket ederken 40 santimetreye kadar da zıplama kapasitesine ulaştı.

İnsansı robot engelli parkurunu kolaylıkla aştı

ROBOTLARIN GELİŞİMİ DİKKAT ÇEKİCİ

Otonom hareket eden 'Atlas' kendi kendine kapıları açıyor, geri takla atıyor, bulaşıkları yıkıyor, kutuları kaldırıyor ve antrenman koşuları yapabiliyor.

Bu nedenle son yıllarda insansı robotların geldiği nokta da dikkat çekiyor. Hatta ileriki yıllarda bu robotların insanların yaptığı işleri de yapabileceği, yani insanların elinden bazı meslekleri de çalacağı konuşuluyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'li papaz Andrew Brunson hakkında karar günü

ABD'li papaz Andrew Brunson hakkında karar günü

324
Arda Turan'ın emniyetteki ifadesi

Arda Turan'ın emniyetteki ifadesi

270
Papaz Brunson'un eşi duruşma için yola çıktı

Papaz Brunson'un eşi duruşma için yola çıktı

165
Ordu'nun ikiz doktorları şifa dağıtıyor

Ordu'nun ikiz doktorları şifa dağıtıyor

38
Brunson davası öncesi dolar 5,90'ın altında

Brunson davası öncesi dolar 5,90'ın altında

225
PKK destekçisi militan cezaevine atıldı

PKK destekçisi militan cezaevine atıldı

39
Karabük'te kız arkadaşının annesini vurdu

Karabük'te kız arkadaşının annesini vurdu

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM