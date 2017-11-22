İnsansı robotlar öğretmenliğe kodlanıyor

Yurt dışından getirilen insansı robot Sanbot için kod geliştiren PRO ITS Yazılım Sistemleri mühendislerinden Latif Vardar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açık kaynak kodlu insansı robotun dünya genelinde pek çok ülke tarafından satın alındığını ve bankalar, havalimanları, alışveriş merkezleri gibi mekanlarda güvenlik, resepsiyonist ve asistan gibi amaçlarla kullanımı için yazılımlar geliştirildiğini anlattı.

SESLİ KONUTLAR İLE ETKİLEŞİM KURABİLİYOR

İnsansı robotta 80'e yakın algılama sensörünün bulunduğunu ifade eden Vardar, yaptıkları yerli yazılımla robota yapay zeka özellikleri kazandırdıklarını belirtti. Vardar, yüz tanıma, empati kurarak duygu analizi yapma, Türkçe konuşma, sesli komutlar ile etkileşim kurma, yaş tahmini yapma, karmaşık soruları iletme özellikleri kazandırdıklarını anlattı.

REHBERLİK YAPACAK

Sanbot'un dünya genelinde birçok banka tarafından kullandığını, Türkiye'de de bazı bankalardan benzer iş daveti aldıklarını belirten Vardar, kendilerinin eğitim sektöründe fayda oluşturmak için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Vardar, Sanbot'a okullarda rehber öğretmenlere yardımcı olacak şekilde programlama üzerine çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Yaptıkları araştırmalarda, bazı öğrencilerin problemlerini anlatmakta isteksiz davrandıklarını, öğrenme güçlüğü çeken çocukların ise iletişim kurmada sıkıntılar yaşadığını gözlemlediklerini aktaran Vardar, şöyle devam etti:

"Rehber öğretmenlere yardımcı olmak üzere programlanan robotlar üzerine de araştırmalar yaptık. Çocukların bu robotları çok sevdiğini, yönlendirmeye bile gerek kalmadan iletişime geçmek için yakınlık gösterdiklerini ve arkadaşlık kurup oyunlar oynadığını gözlemledik.

Ekibimizle birlikte Sanbot'un, özellikle öğrencilere rehberlik hizmeti vermesi için bir araştırma geliştirme projesi kapsamında programlamaya başladık. Programlama yazılımlarının ardından robotumuz, empati yeteneğini kullanarak çocukların sorunlarını, korkularını, duygu durumlarını, eğitimle ilgili düşüncelerini, yetenek ve ilgilerini yapay zeka ile depolayacak. Robot, öğrencilerden topladığı verileri, özel yazılımı sayesinde işleyerek arka plandaki rehber öğretmene durumu rapor halinde sunabilecek."

SANBOT YAZILIM ÖĞRETMEK İÇİN DE KODLANIYOR

Yazılım mühendisi Vardar, yapay zekası ile öğrenciyle iletişime geçme becerisi kazandıracakları Sanbot'un verilerinin rehber öğretmenler tarafından uzaktan izlenebildiği bir algoritma üzerinde de çalışma yaptıklarını söyledi.

Açık kaynak kodlu yazılıma sahip Sanbot'un çocukların kodlama dersinde de kullanabileceği bir öğretmene de dönüştürmek istediklerini aktaran Vardar, "Kodlama derslerinde öğrenilen bilgilerin bizzat robotlar üzerinde test edilebildiği bir ortamı Sanbot üzerinde yaratabileceğiz. Bu kapsamda, Sanbot hem bir eğitim materyali hem de bir öğretmen olacak." dedi.