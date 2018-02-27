taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.832
USD
3,8110
EURO
4,6625
ALTIN
161,15
PETR
66,4700

İnsansız iş makineleri Afrin'de

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki harekatı başarılı bir şekilde yürütürken, şehir merkezi kuşatması için çalışmalarına hız verdi.

Haber Merkezi | 27.02.2018 - 19:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
İnsansız iş makineleri Afrin'de

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristleri kıskaca almış durumda. Harekatta 38. güne girilirken bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2083'e yükseldi.

Harekatın birinci aşaması, sınır bölgesinde hilal şeklinin birleşmesiyle tamamlanırken, teröristlerin sınırla olan teması tamamen kesildi.

İNSANSIZ İŞ MAKİNELERİ BÖLGEDE

Teröristleri Afrin'de köşeye sıkıştıran Türk Silahlı Kuvvetleri, şehir merkezi kuşatması için merkeze doğru başarılı bir şekilde ilerliyor.

İnsansız iş makinesi: Tosun VİDEO

İnsansız iş makineleri Afrin'de

İnsansız iş makineleri Afrin'de

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM

Meskun mahal operasyonları için JÖH ve PÖH timleri de kuşatma için bölgeye sevk edildi. Kuşatma için çalışmalarına devam eden TSK bölgeye milli ve yerli üretim insansız iş makinelerini de bölgeye gönderdi. Adı Tosun olan zırhlı iş makineleri meskun mahal olayları gibi durumlarda etkin bir şekilde kullanılıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
300 jandarmanın katıldığı uyuşturucu madde operasyonunda bir miktar esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Türkiye-ABD sorunlarına çözüm için ilk toplantı 8 Mart'ta
Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm aranacak teknik komitelerin ilk toplantısı, Suriye gündemiyle 8 Mart'ta Washington'da gerçekleşecek.
Edirne beyaza büründü
Edirne’de, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren ve tüm şehri beyaz örtüyle kaplayan kar, havadan görüntülendi.
Manavgat'ta hortum etkili oldu, seralar zarar gördü
Antalya Manavgat'ta dün gece yağış sonrası hortum oluştu. Kabak ve salatalık ekili seraları vuran hortum, 10 dönümden fazla alanda zarara neden oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

158
Salih Müslim serbest

Salih Müslim serbest

770
CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

189
Prag'da Salih Müslim tiyatrosu

Prag'da Salih Müslim tiyatrosu

319
Bülent Arınç, Erbakan'ı andı

Bülent Arınç, Erbakan'ı andı

82
Macron Afrin harekatının durmasını istedi

Macron Afrin harekatının durmasını istedi

219
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde format değişti

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde format değişti

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM