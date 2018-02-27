İnsansız iş makineleri Afrin'de

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristleri kıskaca almış durumda. Harekatta 38. güne girilirken bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2083'e yükseldi.

Harekatın birinci aşaması, sınır bölgesinde hilal şeklinin birleşmesiyle tamamlanırken, teröristlerin sınırla olan teması tamamen kesildi.

İNSANSIZ İŞ MAKİNELERİ BÖLGEDE

Teröristleri Afrin'de köşeye sıkıştıran Türk Silahlı Kuvvetleri, şehir merkezi kuşatması için merkeze doğru başarılı bir şekilde ilerliyor.

İnsansız iş makinesi: Tosun VİDEO

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM

Meskun mahal operasyonları için JÖH ve PÖH timleri de kuşatma için bölgeye sevk edildi. Kuşatma için çalışmalarına devam eden TSK bölgeye milli ve yerli üretim insansız iş makinelerini de bölgeye gönderdi. Adı Tosun olan zırhlı iş makineleri meskun mahal olayları gibi durumlarda etkin bir şekilde kullanılıyor.