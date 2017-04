Instagram aktif kullanıcı sayısıyla zirveye oturdu

Instagram'ın aktif kullanıcı sayısı, 4 ayda 100 bin kişi artarak 700 milyona ulaştı. Bu, dört ayda yüzde 17 gibi bir büyüme oranı anlamına geliyor.

BÜYÜME HIZI ARTARAK DEVAM EDİYOR

Instagram'ın 500 binden 600 bin aktif kullanıcıya ulaşması, 6 ay sürmüştü. Görünene göre sosyal ağın büyüme hızı, artarak devam ediyor.

HİKAYELER ÖZELLİĞİNİ BÜYÜK PAYI VAR

New York Times'ın haberine göre, 700 milyon aktif kullanıcının yüzde 57 kadarı, yani 400 milyonu, Instagram'ı her gün, en azından bir kez ziyaret ediyor. Bunda, kuşkusuz büyük ilgi gören Hikayeler özelliğinin büyük payı var. Instagram Hikayeler, her gün 200 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor.