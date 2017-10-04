Instagram anketinde verdiğiniz oy görülüyor

Sosyal medyanın popüler uygulaması Instagram her geçen gün yeni bir özellik ekliyor.

YENİ ÖZELLİK: ANKET

Facebook ve Twitter'ın anket özelliği eklemesinin ardından Instagram da Instastory kısmına anketi ekledi.

ANKETE OY VERİRKEN DİKKAT

Ancak, hesabında anket yapmayan ve karşısına çıkan anketlere oy verenlerin bilmediği bir durum var.

Öyle ki; ankete verdiğiniz oy karşı taraftaki kişi tarafından görülüyor. Bu duruma dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü ikili ilişkilerde büyük bir yer tutan sosyal medya sıkıntı çıkarabilir.