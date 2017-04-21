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Instagram artık internetsiz de kullanılacak

Instagram, kullanıcıların platformu internet bağlantısı olmadan kullanmalarına olanak veren özelliğini kullanıma sundu.

21.04.2017 - 09:34
  1. Haberler
  2. Teknoloji

ınstagram

600 milyon aktif kullanıcısı ile sosyal medyanın en popüler platformlarından biri olan Instagram, bir süredir üzerinde çalıştığı özelliği aktif etti.

ANDROİD KULLANICILARI İNTERNET YOKKEN INSTAGRAM'I KULLANABİLECEK

Instagram'ın Android uygulaması, daha önce indirilen içeriğe göz atmanıza olanak tanıyor. Başka bir deyişle, yeni özellik ile Android kullanıcıları internet erişimleri yokken de Instagram'ı kullanabilecek.

Yeni özellik sayesinde, mesajlar, beğenme, kaydetme ve yorum yapma gibi özellikleri Android kullanıcıları tarafından internet bağlantısı yokken de gerçekleştirilebilecek. Instagram, kullanıcının bir sonraki çevrimiçi ziyaretinizde söz konusu işlemleri Instagram'ın sunucularıyla senkronize edecek.

Instagram artık internetsiz de kullanılacak

İOS İÇİN BEKLENİYOR

Söz konusu özelliğin önümüzdeki dönemde iOS işletim sistemi ile çalışan telefonlar için de gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Instagram artık internetsiz de kullanılacak

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