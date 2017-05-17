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Instagram kamerasına yüz filtreleme özelliği geldi

Instagram, Snapchat'in özelliklerini kopyalamaya devam ediyor.

17.05.2017 - 10:09
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Instagram kamerasına yüz filtreleme özelliği geldi

Instagram kamerasına yüz filtreleme özelliği geldi

Instagram, Snapchat'te bulunan yüz filtreleri ile şapka, hayvan burunları gibi birçok filtreyi kendi platformuna ekledi.

8 TANE YÜZ FİLTRESİNİ KULLANIMA SUNDU

Toplamda 8 adet yüz filtresini kullanıma sunan Instagram'ın bu filtrelerini telefonunuzun ön veya arka kamerasıyla kullanabiliyorsunuz.

VİDEO, FOTOĞRAF VE BOOMERANG DA KULLANILABİLİYOR

Filtreler, video, fotoğraf veya Boomerang ile kullanılabiliyor. Filtre özelliğine Hikayeler kısmında bulunan Canlı, Normal, Boomerang ve Eller Serbest seçeneklerinin yanında bulunan filtre butonuna basarak ulaşabilirsiniz.

Instagram kamerasına yüz filtreleme özelliği geldi

iOS ve Android kullanıcıları, Instagram'ın yüz filtreleri özelliğini uygulamalarını güncelleyerek kullanabilir.

Instagram kamerasına yüz filtreleme özelliği geldi

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