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Instagram ruh sağlığını bozuyor

İngiltere'de yapılan araştırma sonucu, ruh sağlığı için en zararlı sosyal medya platformu Instagram oldu.

20.05.2017 - 09:58
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  2. Teknoloji

İnternet üzerinden yapılan araştırmada YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook ve Twitter hakkında 14 sağlık ve iyi yaşam sorusu yöneltildi. 14-24 yaş arasında 1.479 genç ile yapılan araştırmada beş popüler sosyal medya platformu arasından en olumsuz etkiye sahip olanlar incelendi.

KAYGI, DEPRESYON, KORKU KONULARI ÇERÇEVESİNDE SORU

Araştırmaya katılanlara sosyal medya platformlarının etkilerini ölçmek için kaygı, depresyon, yalnızlık, korku ve dış görünüş konuları çerçevesinde sorular soruldu.

EN YARARLISI YOUTUBE

Sonuçlara göre en yararlı etkiyi YouTube’un gösterdiği ortaya çıktı. YouTube’un ardından Twitter ve Facebook olumlu etkiye sahip platformlar olarak sıralandı.

Instagram ruh sağlığını bozuyor

INSTAGRAM, RUH SAĞLIĞINI BOZUYOR

Instagram’ın sürekli görselliğe dayanan bir platform olmasının, gençlerin ruh sağlığında olumsuz bir etki yarattığı belirtiliyor.

Instagram ruh sağlığını bozuyor

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