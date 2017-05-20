Instagram ruh sağlığını bozuyor

İnternet üzerinden yapılan araştırmada YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook ve Twitter hakkında 14 sağlık ve iyi yaşam sorusu yöneltildi. 14-24 yaş arasında 1.479 genç ile yapılan araştırmada beş popüler sosyal medya platformu arasından en olumsuz etkiye sahip olanlar incelendi.

KAYGI, DEPRESYON, KORKU KONULARI ÇERÇEVESİNDE SORU

Araştırmaya katılanlara sosyal medya platformlarının etkilerini ölçmek için kaygı, depresyon, yalnızlık, korku ve dış görünüş konuları çerçevesinde sorular soruldu.

EN YARARLISI YOUTUBE

Sonuçlara göre en yararlı etkiyi YouTube’un gösterdiği ortaya çıktı. YouTube’un ardından Twitter ve Facebook olumlu etkiye sahip platformlar olarak sıralandı.

INSTAGRAM, RUH SAĞLIĞINI BOZUYOR

Instagram’ın sürekli görselliğe dayanan bir platform olmasının, gençlerin ruh sağlığında olumsuz bir etki yarattığı belirtiliyor.