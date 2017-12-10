Instagram yeni mesajlaşma uygulaması çıkarıyor

Instagram, Facebook’un Messenger platformu gibi mesajlaşmayı ayrı bir platforma taşımaya hazırlanıyor. Ana uygulamadan ayrılacak olan mesajlaşma uygulamasının adı Direct olacak.

TÜRKİYE DAHİL 6 ÜLKE PİLOT OLACAK

iOS ve Android platformlarında kullanılabilecek olan Direct, önce 6 ülkede pilot olarak kullanıma açılacak. Pilot ülkeler arasında Türkiye de var. Direct, yazılı mesajın yanı sıra fotoğraf ve video gönderilmesine de izin verecek.

Instragram'ın hali hazırda Boomerang, Hyperlapse, Layout adında 3 uygulaması daha var.