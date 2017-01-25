taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
84.208
USD
3,7951
EURO
4,0703
ALTIN
146,84
PETR
55,3000

Instagram'a canlı yayın özelliği geldi

Instagram'ın test ettiği canlı yayın yapma özelliği Türkiye'de kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlandı.

25.01.2017 - 10:18
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Instagram'a canlı yayın özelliği geldi

Instagram'ın test ettiği canlı yayın yapma özelliği artık Türkiye'deki kullanıcılar da dahil olmak üzere herkesin kullanımına sunuldu. Yapılan canlı yayınlar Instagram Hikayeler'de gözüküyor.

PERİSCOPE'A RAKİP

Twitter’ın canlı yayın platformu Periscope‘a rakip olarak sunulan canlı yayın özelliği Normal, Boomerang ve Eller Serbest seçeneklerinin yanında bulunuyor. Canlı Yayın seçeneğine tıklayınca video kayıt yapar gibi canlı yayın yapabiliyor ve bu esnada size gelen yorumları da görebiliyorsunuz.

Instagram'a canlı yayın özelliği geldi

24 SAAT KALICI

Kullanıcıların dilediği anda canlı yayını başlatabildiği yeni özellik Instagram Hikayeler’in bir parçası olduğu için yapılan yayın uzun bir süre değil sadece 24 saat kalıcı oluyor. Aynı zamanda Instagram profili açık olanların canlı yayınlarına Keşfet kısmından da ulaşılabiliyor.

Instagram'a canlı yayın özelliği geldi

Instagram'a canlı yayın özelliği geldi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ünlülerden referandumda evet kampanyası

Ünlülerden referandumda evet kampanyası

593
Trump'tan göçmenlere vize sınırlaması

Trump'tan göçmenlere vize sınırlaması

33
Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

42
DEAŞ emiri terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi

DEAŞ emiri terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi

75
CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

59
Ronaldo arabasını kenara çekip ambulans çağırdı

Ronaldo arabasını kenara çekip ambulans çağırdı

8
Kars’ın soğuğu vatandaşa durakta ateş yaktırdı

Kars’ın soğuğu vatandaşa durakta ateş yaktırdı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM