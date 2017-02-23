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Instagram'a fotoğraf albümü özelliği geldi

Yeni özellik ile kullanıcılar tek iletide 10 adede kadar fotoğraf veya video paylaşabilecek.

23.02.2017 - 13:01
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir yeniliği platforma entegre etti.

TEK SEFERDE ALBÜM PAYLAŞILABİLECEK

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram 'fotoğraf albümü' özelliğini kullanıcılarına sunmaya başladı.

Instagram'a fotoğraf albümü özelliği geldi

INSTAGRAM'DA ALBÜM DÖNEMİ

Bu özellik sayesinde kullanıcılar tek seferde özel albümler oluşturulabilecek. Kullanıcıların albüm oluşturmak için 'birden fazla seç' seçeneğine dokunması ve istedikleri kareleri seçmeleri yeterli.

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