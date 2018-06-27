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Instagram'a görüntülü grup sohbeti özelliği geliyor

Güncellemeleri ile gün geçtikçe popüler hale gelen ve yepyeni özelliklerle donatılan Instagram, bu kez de 4 kişiye kadar görüntülü konuşma yapabilme özelliğini kullanıcılarına sundu.

DHA | 27.06.2018 - 10:03..
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Haziran 2018 itibarıyla aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşan ve piyasa değeri 100 milyar doları aşan sosyal paylaşım sitesi Instagram'a bugün yeni bir özellik ekleniyor.

INSTAGRAM'DA GEZİNİRKEN GÖRÜNTÜLÜLÜ GÖRÜŞME YAPILABİLECEK

Kullanıcılar artık ikiden fazla kişiyle görüntülü sohbet yapabilecek. Şimdilik 4 kişiye kadar destek sunan özelliğin en büyük artısı ise Instagram'da dolaşırken de video görüşmesinin eş zamanlı olarak yapılabiliyor olması.

Bireysel ve grup sohbetlerinizde kullanabileceğiniz bu özellik, kullanım açısından da oldukça basit. DM üzerinden kolayca ulaşabileceğiniz yenilik için herhangi bir kişiyi veya grubu görüntülü aramak istediğinizde, ilk olarak o kişi veya gruba mesaj atmanız gerekiyor.

Mesaj atmanızın ardından sağ üstte belirecek kamera butonu, görüntülü sohbet yapmanız için yeterli oluyor.

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