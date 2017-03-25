taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.383
USD
3,6078
EURO
3,8987
ALTIN
144,44
PETR
50,9500

Instagram'a rezervasyon özelliği ekleniyor

Reklam gelirleri arttırmak isteyen Instagram, kullanıcılarına sunacağı yeni özellikle bu amacını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

25.03.2017 - 11:07
  1. Haberler
  2. Teknoloji

ınstagram

Sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olarak gösterilen ve Facebook tarafından satın alındıktan sonra, kullanıcılarına oldukça farklı özellikler sunuyor.

RESTORANIN SAYFASINDAN REZERVASYON YAPTIRILABİLECEK

500 milyonu aşkın kullanıcıya sahip olan Instagram, reklam gelirlerinden elde ettiği payı arttırmak isteyen Instagram, kullanıcılarına sunacağı yeni özellikle birlikte bu amacını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Kullanıcılara sunulması planlanan rezervasyon özelliğiyle birlikte, kullanıcılar artık bir restoranın sayfasına giderek rezervasyon yaptırabilecek ya da bir kuaför salonu için randevu alabilecek.

HEDEFLERE ULAŞMAK MÜMKÜN OLACAK

Bu yeni rezervasyon özelliği, bu özelliği kullanmaya başlayacak olan restoranların ve diğer hizmet kuruluşlarının daha fazla reklam vermesini ve şirketin reklam konusundaki hedeflerine ulaşmasını mümkün hale getirecek.

Zamanla daha fazla geliştirileceği söylenen bu özelliğin verilen bilgilere göre; kullanıcıların iş sayfalarına girerek buralarda oylama yapabileceği ve bu sayede diğer kullanıcıların rezervasyon öncesinde bir fikir edinebilmesinin sağlanacağı da ifade ediliyor. Instagram bu yeni rezervasyon özelliğini gelecek aylarda kullanıcılarına sunmayı planlıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Papa: AB kendini sorgulamalı

Papa: AB kendini sorgulamalı

164
İsmail Köybaşı Erdoğan karşısında heyecanlandı - VİDEO

İsmail Köybaşı Erdoğan karşısında heyecanlandı - VİDEO

36
Mogherini’den Brexit çıkışı

Mogherini’den Brexit çıkışı

49
David Rockefeller'ın hayat hikayesi

David Rockefeller'ın hayat hikayesi

46
İngiliz Parlamentosundan Türkiye ve 15 Temmuz raporu

İngiliz Parlamentosundan Türkiye ve 15 Temmuz raporu

87
Afrika'dan Avrupa'ya göçlerde büyük artış

Afrika'dan Avrupa'ya göçlerde büyük artış

40
İktisatçı profesör Korkut Boratav Almanlara özendi

İktisatçı profesör Korkut Boratav Almanlara özendi

126
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM