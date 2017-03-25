Instagram'a rezervasyon özelliği ekleniyor

Sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olarak gösterilen ve Facebook tarafından satın alındıktan sonra, kullanıcılarına oldukça farklı özellikler sunuyor.

RESTORANIN SAYFASINDAN REZERVASYON YAPTIRILABİLECEK

500 milyonu aşkın kullanıcıya sahip olan Instagram, reklam gelirlerinden elde ettiği payı arttırmak isteyen Instagram, kullanıcılarına sunacağı yeni özellikle birlikte bu amacını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Kullanıcılara sunulması planlanan rezervasyon özelliğiyle birlikte, kullanıcılar artık bir restoranın sayfasına giderek rezervasyon yaptırabilecek ya da bir kuaför salonu için randevu alabilecek.

HEDEFLERE ULAŞMAK MÜMKÜN OLACAK

Bu yeni rezervasyon özelliği, bu özelliği kullanmaya başlayacak olan restoranların ve diğer hizmet kuruluşlarının daha fazla reklam vermesini ve şirketin reklam konusundaki hedeflerine ulaşmasını mümkün hale getirecek.

Zamanla daha fazla geliştirileceği söylenen bu özelliğin verilen bilgilere göre; kullanıcıların iş sayfalarına girerek buralarda oylama yapabileceği ve bu sayede diğer kullanıcıların rezervasyon öncesinde bir fikir edinebilmesinin sağlanacağı da ifade ediliyor. Instagram bu yeni rezervasyon özelliğini gelecek aylarda kullanıcılarına sunmayı planlıyor.