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Instagram'a saatlerce erişim sağlanamadı

Instagram'da meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle kullanıcılar saatlerce programa erişim sağlayamadı.

DHA | 03.10.2018 - 11:16..
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gsg

Instagram kullanıcıları TSİ 10.00'dan itibaren sosyal medya sitesinde "akış yenilenemedi" (5xx Server Error) hatasıyla karşılaştı.

TEKNİK BİR AKSAKLIK YAŞANDI

Instagrama erişim sıkıntısı yaşandı. Erişim sorununun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı düşünülüyor. Türkiye'den özellikle İstanbul ve çevrelerinde erişim sorunu yaşanan Instagram'a, Fransa, İspanya, Hollanda, Polonya, Peru, New York ve Brezilya'da da erişilemedi.

SORUN KISA SÜREDE ÇÖZÜLDÜ

Instagram'dan ise yaşanan sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da sorun kısa sürede çözüldü.

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