Instagram'a sessize alma özelliği geliyor

Facebook ve Twitter'da uzun zamandır kullanılan 'Mute' (sessize alma) özelliği Instagram'da da kullanıcılarla buluşacak.

INSTAGRAM'DAN SESSİZLİK ATAĞI

Fotoğraf ve video paylaşım ağı Instagram'ın, yeni güncellemeleri ile gelecek özelliklerden biri ve belki de en önemlisi, sessize alma özelliği. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, diğer kullanıcıların paylaşımlarını görmezden gelebilecek. Bunu da kimseyi takip listesinden çıkarmadan yapabilecek.

KİMSEYİ 'UNFOLLOW' ETMEYE GEREK KALMADI

Yalnızca paylaşımlarını görmek istemediğimiz kullanıcıları sessize alarak o kullanıcının yaptığı paylaşımın ana akışımıza düşmesini engelleyebileceğiz. Hatta bunu ister sadece akışlar ister akışlar ve hikayeler için yapabileceğiz. Kendisini sessize aldığımızdan da hiçbir kullanıcının haberi olmayacak. İstediğimiz zaman da yine o kullanıcının bildirimlerinin sesini açarak paylaşımların akışta görülmesine izin verebileceğiz.