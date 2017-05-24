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Instagram'a yeni hashtag özelliği geliyor

Instagram'a hashtag hikayeleri ve yer hikayeleri ekleniyor.

24.05.2017 - 08:54
  1. Haberler
  2. Teknoloji

instagram

Instagram'ın resmi blogundan yapılan açıklamaya göre Keşfet bölümüne iki önemli özellik eklenecek. Bunlar Hashtag hikayeleri ve yer hikayeleri.

Instagram'a eklenme tarihi belli olmayan bu iki yeni özellik, Keşfet bölümünde karşımıza çıkacak.

HASHTAG HİKAYELERİ

'Hashtag hikayeler' özelliği sayesinde ilginizi çeken hashtag'leri barındıran hikayeleri aratabilecek ve ilgi alanlarınıza yönelik hikayelere göz atabileceksiniz.

YER HİKAYELERİ

Location Stories adını taşıyan "Yer hikayeleri" seçeneğiyle de çeşitli mekanlarla ilgili aramalar yapılabilecek.

İki özellik de Keşfet bölümünde yer alan arama kutusundan yaptığınız arama sonucunda ekranın en üzerinde bir daire şeklinde karşınıza çıkacak hikayelerden oluşuyor.

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