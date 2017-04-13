Instagram'da kaybolan mesajlarda yeni dönem

Snapchat hikayeler özelliğini başarılı bir şekilde kopyalayan popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, bu kez kendisine ait bir yenilik yaptı.

TÜM SOHBETLERE VE ETKİLEŞİMLERE AYNI YERDEN ERİŞİM

Instagram'a gelen yeni güncellemeyle birlikte bundan böyle tüm sohbetlere ve etkileşimlere aynı yerden erişim sağlanabilecek, kendi kendine yok olan mesajlar da artık daha düzenli bir şekilde görünecek.

DIRECT AYDA 375 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Instagram, Direct'in ayda 375 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Kasım ayında bu rakam 300 milyondu. Geçtiğimiz ağustos ayında, Hikayeler özelliği çıktığında Direct’in aylık kullanıcı sayısı ise 250 milyondu.

TÜM MESAJLAR GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

Instagram geçtiğimiz kasım ayında Direk Mesaj üzerinden kaybolan fotoğraf ve videolar atılmasına olanak sağlamıştı. Yeni gelen güncelleme ile birlikte artık tüm mesajlar yalnızca mesajlaşma penceresi içerisinde görüntülenebiliyor. Normal mesajlar siyah, kaybolan mesajlar ise mavi renkte görüntüleniyor. Böylece uzun soluklu bir konuşma içerisinde hangi mesajın kaybolacağı hangisinin kalmaya devam edeceği bir bakışta anlaşılıyor.