taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.644
USD
3,6687
EURO
3,9103
ALTIN
151,80
PETR
55,8700

Instagram'da kaybolan mesajlarda yeni dönem

Uygulama içerisindeki özel mesaj servisi olan Instagram Direct yenilendi.

13.04.2017 - 13:10
  1. Haberler
  2. Teknoloji

ınstagram

Snapchat hikayeler özelliğini başarılı bir şekilde kopyalayan popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, bu kez kendisine ait bir yenilik yaptı.

TÜM SOHBETLERE VE ETKİLEŞİMLERE AYNI YERDEN ERİŞİM

Instagram'a gelen yeni güncellemeyle birlikte bundan böyle tüm sohbetlere ve etkileşimlere aynı yerden erişim sağlanabilecek, kendi kendine yok olan mesajlar da artık daha düzenli bir şekilde görünecek.

DIRECT AYDA 375 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Instagram, Direct'in ayda 375 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Kasım ayında bu rakam 300 milyondu. Geçtiğimiz ağustos ayında, Hikayeler özelliği çıktığında Direct’in aylık kullanıcı sayısı ise 250 milyondu.

Instagram'da kaybolan mesajlarda yeni dönem

TÜM MESAJLAR GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

Instagram geçtiğimiz kasım ayında Direk Mesaj üzerinden kaybolan fotoğraf ve videolar atılmasına olanak sağlamıştı. Yeni gelen güncelleme ile birlikte artık tüm mesajlar yalnızca mesajlaşma penceresi içerisinde görüntülenebiliyor. Normal mesajlar siyah, kaybolan mesajlar ise mavi renkte görüntüleniyor. Böylece uzun soluklu bir konuşma içerisinde hangi mesajın kaybolacağı hangisinin kalmaya devam edeceği bir bakışta anlaşılıyor.

Instagram'da kaybolan mesajlarda yeni dönem

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor

Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor

207
Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

155
Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar

Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar

180
Etyen Mahçupyan 'hayır' diyor

Etyen Mahçupyan 'hayır' diyor

249
Vekil olmak isteyen genç sosyal medyada olay oldu

Vekil olmak isteyen genç sosyal medyada olay oldu

55
Rusya BM temsilcisi, İngiliz mevkidaşını azarladı

Rusya BM temsilcisi, İngiliz mevkidaşını azarladı

8
Osman Pamukoğlu: 'Hayır' oyları önde

Osman Pamukoğlu: 'Hayır' oyları önde

353
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM