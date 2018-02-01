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Instagram’a 2 yeni özellik geliyor

Instagram, gönderinizi ne zaman paylaşacağınızı planlamanızı ve görüntülü arama yapmanızı sağlayacak.

Detay Haber | 01.02.2018 - 10:30..
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Instagram’a 2 yeni özellik geliyor

Instagram, Facebook’a satıldığından beri büyük bir değişim içine girdi. İlk önce hikaye atma özelliği, sonra Snapchat filtreleri yapan, şimdi ise “akşam atarsam daha çok beğeni gelir”cileri sevindiren “planlı paylaşım özelliği” ekleyen ve “Bunu yapan 50 program var. Biz de 51’inci olalım” diyen Instagram, görüntülü arama özelliğiyle büyük bir değişikliğe gidiyor.

Facebook kullanan insanların, yavaş yavaş Instagram’ı daha aktif kullanmaya başlaması sonucu, Facebook’un hamlesi, Instagram’ı satın almak oldu. Instagram’ın kullanım açısından tek farkı, mesaj ve gönderilerin tek bir çatı altına toplanabilmesiydi.

Instagram’a 2 yeni özellik geliyor

İlk başta mesaj özelliğini “Direct” adlı programa ayırmayı düşünen Instagram yetkilileri, bunu gereksiz bulup vazgeçti. Şimdi ise içerisine görüntülü arama ekleyen Instagram, fazladan kullandığımız 3 veya 4 programı etkisiz kılarak tek bir çatı altında toplanmayı hedefliyor.

Instagram’a 2 yeni özellik geliyor

Instagram’a gelen bir diğer özellik ise planlı paylaşım. Bu özellikle artık aklınıza takılmadan “Günaydın, iyi geceler, özlü sözler içeren gönderiler ve tatlı hayvan videolarını” tek hamleyle ayarlayıp gelen beğenilerin keyfini çıkaracaksınız. Fakat bu özellik, sadece işletme hesaplarını kapsıyor. Sosyal medya platformunda iş yapan arkadaşlar için ise bu özellik gayet kullanışlı.

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