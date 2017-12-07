Instagram'dan hikaye arşivi özelliği

Instagram'ın son 5 yıl içindeki en büyük güncellemesi olarak gelen özellikler bugün duyuruldu.





Özellikler yeni Hikaye Arşivi ve Hikayelerde Öne Çıkanlar özellikleriyle insanlar hikayelerinde paylaştıkları anlarını kaydedebilecekleri gibi profillerinde de gösterebilecekler.

HİKAYELER ARŞİVLENEBİLECEK

Hikaye Arşivi özelliği sayesinde mevcut arşiv özelliğine hikayeler de kaydedilebilecek. Kaydedilen hikayeler daha sonra gönderi veya hikaye olarak ya da profilde Hikayelerde Öne Çıkanlar arasında paylaşılabilecek.

İSTEDİĞİNİZ HİKAYEYİ ÖNE ÇIKARABİLECEKSİNİZ

Hikayelerde Öne Çıkanlar özelliği, profilde biyografinin altında yeni bir yerde yer alacak. İnsanlar, diledikleri sayıda öne çıkarmak istedikleri hikayeleri paylaşabilecek.