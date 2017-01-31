Instagram'dan küfür eden arkadaşını bıçakladı

Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Güleryüz Sokak içerisinde meydana gelen olayda, bir berber dükkanında kalfa olarak çalışan E.B.A., fotoğraf paylaşım hesabı Instagram'dan kendisine küfür ettiği iddiasıyla arkadaşı Ahmet Öğüt ile buluşup konuşmaya başladı.

5 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI

Konuşmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.B.A. yanında getirdiği bıçakla Öğüt'ü vücudunun 5 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Öğüt, yanında bulunan arkadaşının çağırdığı ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Öğüt'ün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olaydan sonra çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler şüpheli E.B.A.'yı olayın gerçekleştiği sokaktaki evinde gözaltına aldı. sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.