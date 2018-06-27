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Instagram'ın keşfet özelliği değişti

Instagram'ın 'Keşfet' bölümüne eklenen yeni özellik, kullanıcıların kategoriler arasında seçim yapabilmesine olanak veriyor.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 10:48..
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Instagram'ın Keşfet özelliği yenilendi; kullanıcıların daha çok işine yarayacak şekilde kategori bazlı seçim şansı söz konusu oldu.

Keşfet özelliğine gelen güncelleme sayesinde, artık gönderileri belli kategoriler altında takip edebileceğiz.

FARKLI KATEGORİLER GELDİ

Senin için, Güldürü, Stil, Müzik, Güzellik, Yemek, Dekorasyon, Spor ve Oyun gibi farklı kategorilerin bulunduğu yeni keşfet özelliği, kullanıcıyı uygulamaya daha fazla çekmek için tasarlanmış.

İlgi alanlarınıza ve daha önceki takiplerinize göre değişebilen bu kategorilerde, tabii ki yine yapay zeka ve makine öğreniminin parmağı var.

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