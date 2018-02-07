Ülkemiz tarihi ve doğal güzellikler bakımından oldukça zengin bir coğrafya. Ege'den Güneydoğu'ya, Güneydoğu'dan Karadeniz'e her şehrimizde birbirinden güzel kareler çekebileceğiniz yerler var. Bu şehirlere giderken yanınızda eskisi gibi ağırlık yapacak fotoğraf makinesi ve tripod götürmenize gerek yok; artık fotoğraf makinelerinin yerini 25 megapixel kamera çözünürlüğündeki telefonlar aldı.

'BİR DE BENİ TEK ÇEK' DİYECEĞİNİZ MANZARALAR

Ülkemiz insanları bilindiği üzere gezmeye düşkün, gittiği her yerde fotoğraf çeker ve en sonunda manzaraya karşı 'Bir de beni tek çek' derler. Tabii telefonu size uzattığında 'Orta tuşa basacaksın' diyenleri de unutmayalım.

Çekilen fotoğraflar ilk olarak, günümüzde oldukça popüler olan Instagram'a yükleniyor.

İşte Instagram'lık en güzel 8 yer:

AMASYA NEHRİ

Ahşap evlerin ve Amasya Nehri'nin oluşturduğu manzara, ziyaretçilerini büyülüyor. Türkiye'nin en önemli akarsularından olan Yeşilırmak da bu şehirden geçiyor.

KAPADOKYA

Ülkemizin en önemli turistlik bölgelerinden biri olan Kapadokya, fotoğraf düşkünü olan Instagram kullanıcılarının vazgeçilmezlerinden. Kayalara oyulmuş tarihi evleri, meşhur peribacaları ve olmazsa olmaz balon uçuşları yerli ve yabancı turistlerin gözdesi halinde.

ESKİ MARDİN

Meşhur manastırı, camileri, kiliseleri ve kaleleri, Mardin'in tarihi dokusunu oluşturuyor. Özellikle yaz aylarında Instagram'da sık sık Mardin fotoğraflarına rastlayabilirsiniz.

İSHAK PAŞA SARAYI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine 5 kilometre uzaklıkta yer alan İshak Paşa Sarayı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en fazla yerli turist çeken mekanlarından biri.

KÜMBET YAYLASI

Giresun'da bulunan Kümbet Yaylası, Karadeniz'in en popüler yaylalarından biri. Yemyeşil doğasıyla büyüleyen Kümbet Yaylası'nın fotoğrafını Instagram'a atarken filtre vermenize gerek kalmayacak.

NEMRUT

Nemrut Dağı üzerinde bulunan 10 metre yüksekliğindeki heykeller, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindedir. Binlerce insan Nemrut Dağı'na gün doğumu ve gün batışını fotoğraflamak için gelir.

HASANKEYF

Hasankeyf, 12 bin yıllık tarihiyle binlerce kavime ev sahipliği yapmıştır. Bu antik kentte yaklaşık olarak 6 bine yakın mağara bulunuyor.

OTAĞTEPE

Sıra adına yüzlerce şiirler yazılan İstanbul'da. Eşsiz manzarasıyla tüm dünyanın ilgisini çeken İstanbul, Instagram fotoğrafçılarının vazgeçilmezlerinden. Müthiş boğaz manzarasını Otağtepe'den izleyebilirsiniz.