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İnsuyu'nun bilinmeyenlerini keşfe çıktılar

Doğa ve macera tutkunu 27 üniversite öğrencisi, Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olarak bilinen İnsuyu'nun bilinmeyen noktalarını keşfediyor.

AA | 14.06.2018 - 16:31..
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Doğa ve macera tutkunu 27 üniversite öğrencisi, Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olarak bilinen İnsuyu'nun bilinmeyen noktalarını keşif yolculuğuna çıktı.

Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübüne (HÜMAK) üye 27 öğrenci, Burdur kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta Sarpgüney Tepesi'nin kalkerli yamaçlarında yer alan, kalsit kristal doğal oluşumlarıyla mağaracılar ve turistlerin ilgisini çeken İnsuyu'nda macera dolu bir gözleme çıktılar.

İnsuyu'nun bilinmeyenlerini keşfe çıktılar

13 SAAT MAĞARADA KALDILAR

Sosyoloji, biyoloji, jeoloji ve nükleer enerji mühendisliği bölümü öğrencileri, mağaranın yakınında 3 günlük kamp kurdu. Mağaracı öğrenciler tulum, çizme ve baret giyerek başlarında taktıkları karpit lambalarıyla 9'ar kişilik gruplar halinde 13'er saatlik periyotlarla mağarada kaldı.

GİZEMLİ MAĞARADA GÖZLEM YAPTILAR

İnsuyu'nun gizemli dehlizlerinde yürüyen, zaman zaman tırmanış yapan, bazen de su botu kullanarak ilerleyen öğrenciler, mağaranın daha önce gidilemeyen yeni açılan kollarına ulaştı, uzunluk ölçümledi, su seviyesini, canlı ve bakteri aktivitesini gözlemledi.

İnsuyu'nun bilinmeyenlerini keşfe çıktılar

VERİLER HARİTA LİTERATÜRÜNE GİRİYOR

AA muhabirine röportaj veren Mehmet Çolak, HÜMAK olarak yaptıkları çalışmaların mağaracıların kullandığı harita literatürüne girdiğini söyledi.

''30-40 METRE SU SEVİYESİ DÜŞMÜŞ''

Ayrıca mağaranın çevresinde bulunan sondaj kuyularının su seviyesini düşürdüğünü öne süren Çolak, "İnsuyu Mağarası su seviyesi bakımından kötü durumda. Kurak bir dönem geçiriyor. Büyük göl dediğimiz turistlik gezi kısmındaki göl dahi kurumuş. Su seviyesi mağaranın alt kısımlarına çekilmiş. İki yılda yaklaşık 30-40 metre su seviyesi düşmüş durumda." saptamalarını yaptı.

İnsuyu'nun bilinmeyenlerini keşfe çıktılar

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