İnternet bağımlılığı zekayı geriletiyor

Özellikle 15 yaş üstü genç ve yetişkinlerde olumsuz sonuçları olan medya bağımlılığının, internetin kontrolsüz kullanımı sonucunda, meydana geldiği bir bağımlılık çeşidi olduğunu belirtiliyor. Sosyal medyanın, her ne kadar adında ‘sosyal’ tanımlaması olsa da, bireyleri asosyalleştirdiği ifade ediliyor.

GENÇLERİN SOSYAL ZEKASINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Söz konusu bağımlılığın, beyindeki ödül-ceza sistemini olumsuz etkilediğine dikkat çekilirken, özellikle genç yaş grubu arasında bu sorunun görülme sıklığı ve şiddetinin çok fazla olduğu ifade ediliyor. İnternetsiz kalma korkusu ‘Netlessfobia’ ve akıllı telefonsuz kalma ‘Nomofobi’ nedeniyle bu durumun bir davranışsal bozukluk haline geldiği ayrıca akıllı telefonların ve bilgisayarların kontrolsüzce kullanılması nedeniyle çocukluk çağından itibaren gençlerin sosyal zekasının da olumsuz etkilendiği kaydedildi.

UZMANLAR KRİTERLERİ SIRALADI

İnternet bağımlılığını gösteren kriterleri sıralayan uzmanlar, "Kişinin gününün büyük bir bölümünde internet ve sosyal medya ile meşgul olması ya da zihninde internet ve sosyal medya ile ilgili uğraşlar yürütmesi, bu bağımlılığın bir göstergesidir. İnternet ve sosyal medya nedeniyle kişinin günlük yaşantısı ciddi anlamda etkileniyorsa, bağımlılıktan söz edilebilir. Yani bağımlılık durumunda internet ve sosyal medya; kişinin eğitim, iş ve özel hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Akıllı telefonsuz, tabletsiz ve bilgisayarsız kaldığında kişide bir takım yoksunluk belirtileri ortaya çıkmaktadır. Huzursuzluk, kaygı, öfke, mutsuzluk, sinirlilik halleri ve dikkatini toplayamama durumu ortaya çıkmaktadır. Bunlar temel zihinsel fonksiyonu etkileyen yoksunluk belirtileridir." bilgilerini veriyor.

1 SAATLİK AKTİVİTE

Bağımlılıkla mücadele etmenin yolu ise eğitimden geçiyor. Akıllı telefon, bilgisayar ve tablet kullanımında süre konulması ve aile bireylerinin tamamının bu kurala uyması gerektiği vurgulanırken, internetin günlük 1 saatlik bir aktivite olarak çocuklara sunulması ve kullanım sırasında denetlenmesi öneriliyor.