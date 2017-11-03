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İnternet bağımlılığı belirtisi olan 8 kriter

Uzmanlar, internet bağımlılığının kişinin tek başına çözebileceği bir sorun olmadığını söylüyor.

03.11.2017 - 15:29
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İnternetin hayatımıza girmesinin geçmişi çok fazla olmasa da inanılmaz bir hızla yayılarak bizi sarıp sarmaladığını ve özelliklede sosyal platformların gelişmesiyle birlikte ilişkilerin neredeyse sanal olarak yaşamaya başlandığına dikkati çeken Psikiyatri Uzmanı Dr. Bahadır Bostan, “Bir kişi internet kullanımına günlük yaşamını ve işlevselliğini bozacak şekilde zaman ayırıyorsa ve bu durum iş, eş ya da arkadaşlık gibi ilişkilerini bozuyorsa ortada bir sorun var demektir.” dedi.

İnternet bağımlılığı belirtisi olan 8 kriter

BAĞIMLILAR, HAFTADA 40-80 SAAT ARASI SÜRE İNTERNETTE GEÇİRİYOR

Diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişiyi, aileyi maddi ve manevi olarak olumsuz yönde etkileyen bu durumun toplumda yaklaşık yüzde 2 oranında görüldüğünü kaydeden Bostan, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Genelde 12-20 yaşları arasında görülen internet bağımlılığı erkeklerde kadınlara oranla daha fazla oluyor. Cinsiyetler arası tercihler de değişiyor. Kadınlar daha çok sosyal medya ve sohbet programlarını kullanırken, erkeklerde şiddet içeren oyunların ön plana çıktığı görülüyor. İnternette geçirilen zaman tek başına etkili olmasa da, internet bağımlısı olan kişilerin haftada ortalama 40-80 saat arasında internet başında vakit geçirdikleri gözleniyor.''

İnternet bağımlılığı belirtisi olan 8 kriter

BU KRİTERLERDEN 5'İ VARSA BAĞIMLI OLABİLİRSİNİZ

Psikiyatri uzmanı Dr. Bahadır Bostan, internet bağımlılığı konusunda 8 kriterden 5'ini yaşayanların internet bağımlısı olarak tanımlandığına dikkati çekerek kritirleri şöyle sıraladı:

1. Zihnin sürekli olarak internette olup bitene takılı kalması. Günlük aktiviteleri  ve sorumlulukları aksatacak şekilde internet ile ilgili aşırı zihinsel uğraşı olması ve dikkati başka yere vermekte zorlanma.   
2. İnternette kalma süresinin giderek artması ile daha fazla oranda internet kullanma ihtiyacı duyma.
3. İnternet kullanımını kontrol etme, azaltma ya da tamamen bırakmaya yönelik başarısız girişimlerin olması.
4. İnternet kullanımının azaltılması ya da tamamen bırakılması durumunda huzursuzluk, moral bozukluğu ya da sinirlilik, dikkat dağınıklığı, motivasyon düşüklüğü, isteksizlik, titreme, terleme gibi  duygu durum değişikliği yaşama.
5. “Birkaç şeye bakacağım, 1 saati geçmez” gibi düşünceler ile başlayıp, internette kalma süresinin başlangıçta planlanandan daha uzun sürmesi.
6. Aşırı internet kullanımı nedeniyle aile, okul, iş ve arkadaş çevresiyle sorunlar yaşama. İlişkilerin bozulması, sosyal hayattan uzaklaşma.
7.  “Daha 1 saat bile olmadı, yeni başladım” gibi internette kalma süresi konusunda çevresindekilere yalan söyleme.
8. Aile, okul, ikili ilişkiler, maddi sorunlar, sorumluluklar gibi alanlarda yaşanan sıkıntılardan, problemlerden, olumsuz duygulardan uzaklaşmak için internette vakit geçirme.

İnternet bağımlılığı belirtisi olan 8 kriter

"TEK BAŞINA ÇÖZÜLEBİLECEK BİR DURUM DEĞİL"

İnternet bağımlılığının da profesyonel yardım alarak tedavi edilmesi gereken bir sorun olduğunu söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Bahadır Bostan, kişinin kendi başına çözebileceği ya da çevrenin baskısı ile düzelecek bir durum olmadığına işaret etti.

Kişiler arası ilişkilerin bozulmasına ve olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilen bu durumun, alkol ve madde bağımlılığı gibi düşünülmesi gerektiğini belirten Dr. Bahadır Bostan, “Kişinin elinde olmadığını, kendi kendini kontrol edemeyeceğini, hastaya yapacağımız her türlü baskının işe yaramayacağını bilmeliyiz. Psikiyatri uzmanının değerlendirip varsa eşlik eden diğer psikiyatrik problemlerin tespiti sonrasında, ilaç ve bilişsel davranışçı terapilerle tedavi mümkün olabiliyor.'' dedi.

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