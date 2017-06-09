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İnternet devi Yahoo satıldı

ABD'li internet hizmetleri şirketi Yahoo'nun hissedarları, firmanın iletişim devi Verizon'a satılmasını onayladı.

09.06.2017 - 02:16
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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Yahoo'dan yapılan açıklamada, şirketin Verizon'a 4,48 milyar dolara satılmasının Yahoo hissedarları tarafından onaylandığı bildirildi.

YAHOO'NUN İSMİ DEĞİŞECEK

Açıklamada, satış anlaşmasının 13 Haziran'da tamamlanmasının planladığı kaydedilirken, anlaşmanın ardından Yahoo'nun yeni isminin "Altaba Inc." olacağı bilgisine yer verildi.

Açıklamanın ardından, Yahoo'nun New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 10,2 primle günü tamamlarken, Verizon'ın hisse başına değeri yüzde 0,7 düşüş kaydetti. Anlaşma, Yahoo'nun sahip olduğu nakitle Çinli e-ticaret devi Alibaba Group'taki yüzde 15 hissesini, Yahoo Japonya'daki yüzde 36'lık hissesini ve çekirdek olmayan patentlerini kapsamıyor.

İnternet devi Yahoo satıldı

Verizon'ın, Yahoo'nun internet hizmetleri ve arama motorunu daha önce satın aldığı America Online (AOL) ile birleştirerek "Oath" isimli yeni birbirim oluşturması bekleniyor.

İnternet hizmetleri sağlayıcısı AOL, Haziran 2015'te Verizon tarafından 4,4 milyar dolara satın alınmıştı.

Uzmanlar, anlaşmanın ardından, Yahoo'nun 600 milyonu mobil olmak üzere dünya genelindeki 1 milyardan fazla kullanıcısının Verizon'a geçeceğine dikkati çekerek, internet hizmetleri piyasasında Verizon'ın payının artacağını belirtiyor.

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