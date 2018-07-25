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İnternet kafede 2 lira yüzünden 2 kardeş bıçaklandı

Samsun'da internet kafede 2 lira yüzünden çıkan kavgada Erdost Servet Demir ve kardeşi Candost Aziz Demir bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

DHA | 25.07.2018 - 19:33..
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İlkadım ilçesideki bir internet kafede meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Zafer Tuğrap S., kafede karşılaştığı Erdost Servet Demir ile kardeşi Candost Aziz Demir'den 2 lira istedi. Kardeşler para vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Zafer Tuğrap S., ağabey ve kardeşini darbettiği sırada kavgaya arkadaşı E.G. de karıştı. E.G., 2 kardeşi bıçaklayıp kaçtı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaralanan Erdost Servet Demir ile kardeşi Candost Aziz Demir, olay yerine çağrılan ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Polis, kaçan E.G. ile arkadaşı Zafer Tuğrap S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İnternet kafede 2 lira yüzünden 2 kardeş bıçaklandı

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