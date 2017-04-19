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İnternet kafede FETÖ videosu izleyen karı koca tutuklandı

Kayseri'de bir internet kafede FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in videolarını izleyen karı koca yakalanarak gözaltına alındı.

19.04.2017 - 16:59
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Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Belsin Mahallesi'nde bulunan bir internet kafede, terör örgütü lideri Fetullah Gülenin videolarını izleyen Y.M. ve eşi M.M.yi yakaladı.

İnternet kafede FETÖ videosu izleyen karı koca tutuklandı

HIRDAVATÇIYIM DEDİ ORDUDAN ATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

M.M.nin Organize Sanayi Bölgesi'nde bir hırdavatçıda çalıştığını söyleyerek kendisini gizlemeye çalıştığı, ancak yapılan soruşturmada Ankara Beytepe Jandarma Okullarında Teğmen rütbesinde görev yaparken FETÖ/PDY soruşturmasıyla ordudan atıldığı öğrenildi.

BYLOCK ÇIKTI

Diğer şüpheli Y.M.nin ise üzerine kayıtlı 3 telefonunda örgütünün gizli haberleşme programı ByLock programının çıktığı anlaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.M. ve eşi M.M. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.

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