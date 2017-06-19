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İnternet kafeden kaçırılan genci polis kurtardı

Gaziantep'te, internet kafeden kaçırılıp ağabeyinden 5 bin lira fidye istenen O.Ç.O. adlı genç, polis tarafından kurtarıldı.

19.06.2017 - 12:32
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Olay, geçen Cumartesi günü Yaprak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, O.Ç.O. adlı genç internet kafeden kaçırıldı. Şüpheliler, kaçırdıkları gencin ağabeyi E.O.'yu telefonla arayıp 5 bin lira fidye istedi. E.O.'nun ihbarıyla harekete geçen polis, yaptığı çalışmada şüphelilerin kimlik ve kaldığı evi belirledi. Ekipler, yaptıkları operasyonla genci kurtarırken, C.N., M.K., M.D., İ.K. ve K.Y. isimli 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İnternet kafeden kaçırılan genci polis kurtardı

Ekiplerin internet kafede yaptıkları aramada 1 tüfek, 1'i kurusıkı 2 tabanca ile çok sayıda fişek ve kurşun ele geçirildi. Yapılan incelemede şüphelilerden K.Y.'nin 5 suçtan arandığı, 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan 20 yıl 10 ay kesilmiş hapis, 4 bin lira para cezası ve Afyonkarahisar ile Tekirdağ'daki cezaevlerinden kaçtığı tespit edildi. Kaçırılan gencin ise çeşitli suçlardan kesinleşmiş 2 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İnternet kafeden kaçırılan genci polis kurtardı

İnternet kafeden kaçırılan genci polis kurtardı

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