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İnternet satıcılarına vergi uyarısı

Maliye Bakanı Ağbal, hangi şekilde olursa olsun, internet üzerinden para kazanan herkesin vergi ödeyeceğini söyledi.

AA | 11.04.2018 - 11:32..
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, elektronik ticaret ve sosyal medya üzerinden gelir elde edenlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"VERGİ KANUNLARIMIZDA BOŞLUK YOK"

Vergi kanunlarında, internet üzerinden elde edilen kazançlarla ilgili bir boşluk bulunmadığını vurgulayan Ağbal, "İster gerçek isterse sanal ortamda ticaret yapın, bugünkü kanunlarımıza göre vergi vermek zorundasınız. Bir kişi internette ister kendi sayfasına reklam alsın isterse video çekerek twitler atıp oradan gelir elde etsin, bunlar eğer devamlılık arz ediyorsa ortada bir kazanç var demektir ve verginin ödenmesi gerekir. Vergi kanunlarımızda hiçbir boşluk yok, bunun adına 'internet fenomeni' deyin, ne derseniz deyin, 'Bir şeyler yapıyorum da arada para kazanıyorum' diyorsa her para kazanan nereden kazanırsa kazansın vergisini ödeyecek." diye konuştu.

İnternet satıcılarına vergi uyarısı

İNTERNET ÜZERİNDEN TİCARET YAPANLAR İZLENECEK

Ağbal, Gelir İdaresi Başkanlığının, elektronik ticaret platformları başta olmak üzere tüm internet sitelerini taradığına dikkati çekerek, yeni kurulacak Risk Analiz Merkezi'nde de internet üzerinden yürütülen ticaretin ve dijital hizmetlerin izlenmesi için özel bir birim kurulacağını söyledi.

"KAZANDIKLARI PARANIN VERGİSİNİ İSTEYECEĞİZ"

Ağbal, "Kim olursa olsun, kazanç doğuran faaliyetleri bu ortamda yürütenlerin hepsi ya kendiliğinden gelip vergi dairesine başvurup mükellef olacak ya da onları biz tespit edeceğiz ve resen kendilerini vergi mükellefi yaparak vergiyi tarh edeceğiz yani onlardan kazandıkları bu paranın vergisi isteyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Video paylaşım siteleri gibi platformlardan gelir elde edenlerin de bu kapsamda olduğunu vurgulayan Ağbal, "Vergi kanunlarına göre vergi mükellefi olmanın yaşı yok. Dolayısıyla hangi yaşta olursa olsun, 18 yaşın altındaysa kanuni temsilcisi onun adına beyanname verecek. Nereden kazanırsan kazan, ister internetten video yayınlayarak ister yine sanal ortamda mal veya hizmet satarak kazan, hepsinde vergi var." ifadesini kullandı.

İnternet satıcılarına vergi uyarısı

"YURT DIŞINDAKİ BÜYÜK FİRMALARDA VERGİ ÖDEMEK İSTEDİLER"

Bu konudaki çalışmaların yurt içiyle sınırlı olmadığının altını çizen Ağbal, yurt dışından faaliyet gösteren elektronik ticaret platformlarının da kapsamda bulunduğunu söyledi. Ağbal, Türkiye'den para kazanan elektronik ticaret platformlarının da vergi vermek zorunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kredi kartıyla kişi ödemeyi yapıyor, para yurt dışındaki bir banka hesabına gidiyor. O şirket de Türkiye'de sürekli internet üzerinden hizmet sunup para kazanıyor. Bunların her biriyle ilgili vergi incelemelerini başlattık. Bunları resen vergi mükellefi yaptık ve elde ettikleri bu kazancın vergisini talep ediyoruz. Ticaretin yürütüldüğü ortama bakılmaksızın bütün kazançlar üzerinden verginin tam ve doğru alınması konusunda kararlıyız. Özellikle e-ticaret alanında şu anda yürüttüğümüz çalışmalar var. Biz bu çalışmalara başlayınca gördük ki yurt dışındaki büyük firmalar da dahil gelip vergi ödemek istedi. Hükümet olarak kararlılığımızı gördüler. Vergisini ödemeyene de devlet olarak gerekeni yapıyoruz."

İnternet satıcılarına vergi uyarısı

Ağbal, mükellef olmak isteyen bu firmaların, belge düzenlenmesi ve beyanname verilmesi konularında kolaylık talep ettiğini, firmaların işlerini kolaylaştırmak amacıyla İstanbul'da bir vergi dairesi belirlediklerini anlattı.

Yurt dışındaki elektronik ticaret platformlarının ya Türkiye'de daimi bir temsilci belirleyeceğini ya da şirket kuracağını ifade eden Ağbal, Türkiye'deki vergi kanunlarının, uluslararası düzenlemelerle uyumlu olduğunu bildirdi.

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