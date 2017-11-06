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İnternet üzerinden kartla ödeme 3 kat arttı

Türkiye'de internetten gerçekleştirilen kartlı ödeme tutarı, 2011 yılında 18,7 milyar lira iken 2016'da 68,4 milyar liraya çıktı.

06.11.2017 - 11:42
  1. Haberler
  2. Ekonomi

kart

2018 Yılı Programı'ndan derlenen bilgilere göre, turizm potansiyelinin yanı sıra alışveriş ve moda merkezlerinin artması da yurt içi ticareti olumlu etkiledi.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR

2005-2016 döneminde toptan ve perakende ticaret sektöründe 7,3 milyar dolar, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde 750 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım gerçekleştirildi.

Gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3,2 büyüdüğü 2016'da toptan ve perakende ticaret yüzde 2,5 büyümeyle GSYH içinde yüzde 11,4 paya sahip oldu. Haziran 2017 itibarıyla toptan ve perakende ticarette 4 milyon, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde 1,5 milyon kişi istihdam edildi. Toplam istihdamda, toptan ve perakende ticaretin payı yüzde 14,3, konaklama ve yiyecek hizmetlerinin payı yüzde 5,4 olarak belirlendi.

KARTLA ÖDEMEDE ARTIŞ

İletişimde teknolojik yeniliklerin ve sektörde kurumsal firmaların öne çıkmasıyla elektronik ticaret hacmi son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi. İnternetten kartlı ödemelerin tutarı 2011 yılında 18,7 milyar lira iken 2016'da 68,4 milyar liraya ulaştı. Böylece, internetten kartlı ödeme 5 yılda 3 kattan fazla artmış oldu. 2017 yılının ilk 6 ayında ise söz konusu tutar 44,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Türkiye'de, 2011 yılında yüzde 8,4 olan internetten alışveriş yapanların oranının bu yıl yüzde 24,9'a ulaşması bekleniyor.

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