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İnternet üzerinden taze salatalık satıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım ürünleri üreten bir firmada çalışan genç kadın, taze salatalıkları sahipleriyle internette buluşturuyor.

23.05.2017 - 10:08
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2014 yılında mezun olan ve bir tarım firmasında çalışmaya başlayan Ecem Koç,internet üzerinden satışını yaptığı tohum, gübre, fide, tarım ilaçları ve sera sulama sistemleri malzemelerine bir yenisini ekledi.

5-10 VE 15 KİLOLUK KASALARDA ADRESLERE ULAŞTIRIYORUZ

İncirin memleketi Aydın'da, internet üzerinden salatalık satışı yapan Ecem Koç, yoğun ilgi ile karşılaştı. İstanbul, Muğla, Marmaris ve Denizli gibi illere sipariş üzerine satış yaptıklarını belirten Koç salatalığı 5, 10 ve 15 kiloluk kasalarda ambalajlayarak müşterinin adresine ulaştırıyor. Koç konuyla ilgili şunları söyledi:

İnternet üzerinden taze salatalık satıyor

"İNSANLAR İNTERNETTEN ALIŞVERİŞİ SEVİYOR"

"İnsanlar internet üzerinden alışveriş yapmayı çok seviyor. Firmamıza ait ürünlerin pazarlandığı http://www.globalambar.com adlı sitemiz var. Daha önce çeşitli tarım malzemelerini bu site üzerinden pazarlıyorduk. Salatalık satmak benim aklıma geldi. Müşterilerimiz bize buradan ulaşarak sipariş veriyor. Paketleyerek kargoya teslim ediyoruz. Kargo ücretini biz karşılıyoruz. 5 kilosunu 15 TL'den müşterinin ayağına ulaştırmış oluyoruz."

İnternet üzerinden taze salatalık satıyor

"KENDİ YETİŞTİRDİĞİMİZ SALATALIĞI DALINDAN KOPARIP SATIYORUZ"

Ürün çeşidine Aydın'ın yerel ürünlerini de ekleyeceğini belirten Ecem Koç, "İncir, zeytin ve zeytinyağı üzerine de satışlar yapmaya başlayacağız. Bunun altyapısını oluşturuyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz salatalıkları kopararak taze taze müşterilere yolluyoruz. Ürün müşteriye ulaştığı zaman müşterinin memnuniyeti bizim için çok önemli" dedi.


İnternet üzerinden taze salatalık satıyor

İnternet üzerinden taze salatalık satıyor

İnternet üzerinden taze salatalık satıyor

İnternet üzerinden taze salatalık satıyor

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