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İnternete bağlanamayınca tüfekle GSM bayisini bastı

Osmaniye’de bir GSM operatöründen internet hizmeti alan şahıs, internete bağlanamayınca pompalı tüfekle bayiyi bastı.

İHA | 26.07.2018 - 12:42..
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Osmaniye'nin Atatürk Caddesi eski belediye hizmet binası yakınlarında bulunan bir GSM abone merkezinde meydana gelen olayda, iş yerine başvuru yapara internet aboneliği başlatan Murat K. hizmet almaya başladıktan 15 gün sonra internet bağlantısıyla ilgili sorunla karşılaştı.

ÇÖZÜM ÜRETMEDİLER DİYE POMPALIYLA BASTI

Aldığı hizmetle ilgili yaşadığı sıkıntılara çözüm üretilmediğini öne süren Murat K. abone merkezini pompalı tüfekle bastı.

İnternete bağlanamayınca tüfekle GSM bayisini bastı

İnternete bağlanamayınca tüfekle GSM bayisini bastı

Pompalı tüfekle içeri giren Murat K.’yi fark eden bir kadın müşteri iş yerinden kaçtı. İş yerindeki kadın çalışanları da dışarı çıkartan Murat K. abone merkezinin önünde havaya üç el ateş açtı.

İnternete bağlanamayınca tüfekle GSM bayisini bastı

Çevrede korku ve paniğin yaşanmasına neden olan Murat K. olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna etmesiyle teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnternete bağlanamayınca tüfekle GSM bayisini bastı

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