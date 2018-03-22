İnternete RTÜK denetimi geliyor

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre, internete Radyo ve Televizyon Üst Kurulu denetimi geliyor.

TORBA TASARIDA KABUL EDİLDİ

Üst Kuruldan geçici yayın hakkı ve yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, hak ve lisanlarını 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun hükümlerine uygun olarak internet ortamından sunabileceği belirtildi.

Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılar Üst Kuruldan yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri de Üst Kuruldan yayın iletim yetkisi almak zorunda olduğu bildirildi.





YAYIN VE ERİŞİM ENGELLENEBİLECEK

Üst Kuruldan geçici yayın hakkı ve/veya lisansı bulunmayan ya da bu hak ve/veya lisansı iptal ederek gerçek ve tüzel kişilerin yayın hizmetlerinin internet ortamından iletildiğinin Üst Kurulca tespiti halinde Üst Kurul talebi üzerine sulh ceza hakimi tarafından internet ortamındaki yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine karar verebileceği kaydedildi.

İnternet ortamından radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin sunumuna, bu hizmetlerin iletimine, internet ortamından medya hizmet sağlayıcılara yayın lisansı, platform işletmecilerine de, yayın iletim hakkı verilmesine, söz konusu yayınların denetlenmesine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Üst Kurul ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlendiği ifade edildi.