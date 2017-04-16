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İnternetin öncü isimlerinden Robert W. Taylor öldü

İnternetin ve modern kişisel bilgisayarların geliştirilmesinin öncü isimlerinden Amerikalı bilgisayar bilimcisi Robert W. Taylor öldü.

16.04.2017 - 02:25
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, parkinson hastası olan 85 yaşındaki Taylor, perşembe günü San Francisco'daki evinde öldü.

İnternetin ve modern kişisel bilgisayarların geliştirilmesinin öncü isimlerinden Taylor, NASA'da proje yöneticiliği görevinde bulunmuş ve Pentagon'da Gelişmiş Araştırma Projeleri Ajansı (ARPA) için çalışmıştı.

Taylor, bilgisayar teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla 1999 yılında Teknoloji ve Yenilik Ulusal Madalyası, 2004'te ise Ulusal Mühendislik Akademisinden Draper Ödülü'nü kazanmıştı.

İnternetin öncü isimlerinden Robert W. Taylor öldü

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