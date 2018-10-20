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İnternette aradığını isimler virüse götürüyor

Bir anti-virüs firması, internette aranması en tehlikeli isimleri açıkladı.

Haber Merkezi | 20.10.2018 - 03:49..
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İnternette yapılan aramalar sonrası yönelendirilen birçok linkin tehlikeli olduğunu açıklayan firma, virüslü linklere en çok Kim Kardashian isminden ulaşıldığını duyurdu.

İnternette aradığını isimler virüse götürüyor

ADELE DE LİSTEDE

Firmaya göre; 2018 yılında internette aranması en tehlikeli ünlü Kim Kardashian-West oldu.

Liste hazırlarken kriterlerden biri Google aramalarının yüzde kaçında zararlı sitelerin linklerinin bulunduğuydu.

Kim Kardashian'ı Naomi Campbell izlerken 3. sırada bir Kardashian daha yer aldı; Kourtney Kardashian

4. sırada İngiliz sabatçı Adele yer alırken, listenin 5. basamağında İngiliz televizyon sunucusu Caroline Flack var.

İnternette aradığını isimler virüse götürüyor

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