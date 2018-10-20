İnternette aradığını isimler virüse götürüyor

İnternette yapılan aramalar sonrası yönelendirilen birçok linkin tehlikeli olduğunu açıklayan firma, virüslü linklere en çok Kim Kardashian isminden ulaşıldığını duyurdu.
ADELE DE LİSTEDE
Firmaya göre; 2018 yılında internette aranması en tehlikeli ünlü Kim Kardashian-West oldu.
Liste hazırlarken kriterlerden biri Google aramalarının yüzde kaçında zararlı sitelerin linklerinin bulunduğuydu.
Kim Kardashian'ı Naomi Campbell izlerken 3. sırada bir Kardashian daha yer aldı; Kourtney Kardashian
4. sırada İngiliz sabatçı Adele yer alırken, listenin 5. basamağında İngiliz televizyon sunucusu Caroline Flack var.