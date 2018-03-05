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İnternette satışa çıkardığı baykuş elinden alındı

Kocaeli'de, bir kişi yaralı baykuşu tedavisinin ardından sosyal medyada ikinci el eşya satışının yapıldığı bir grupta satışa çıkarırken, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü baykuşu A.T.'den teslim aldı.

DHA | 05.03.2018 - 16:57..
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Kocaeli'de sosyal medyada bir kişi baykuşu satışa çıkardı. Sosyal medyada ikinci el eşya satışının yapıldığı gruba kuşun fotoğraf ve görüntülerini koyan A.T., "Bir aya yakın oldu evde besliyorum. Yaralı halde buldum. Veterinere falan götürmedim uyuturlar diye. Ayağı ve kanadından yaralı halde buldum. Kendini baya toparladı. Kısmen iyileşti, yürüyebiliyor. Çok uysal, bu güne kadar kimseye saldırmadı. Sadece biraz tedirgin oluyor. Sonuçta yabani bir hayvan besleyebilirim diyenler için tekliflere açığım. Bedava değil arkadaşlar o şekilde sorularla gelmeyin" yazdı.

İnternette satışa çıkardığı baykuş elinden alındı

Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek, A.T.'nin başykuşu internette satışa çıkarması üzerine şikayette bulundu. Selma Platin Pek, A.T.'nin baykuşun satışının yasak olduğunu bilmediği için ceza yazılmadığını sadece uyarıldığını belirtti. Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri bugün Karamürsel'e gelerek, A.T.'den baykuşu aldı. A.T. baykuşu satmanın yasak olduğunu bilmediğini iddia etti.

Orman ve Su İşleri Kocaeli Şube Müdürü İlyas Çiçek, baykuşu teslim aldıklarını ve Uzuntarla'da bulunan Doğal Yaşam Parkı'na bırakıldığını söyledi.

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