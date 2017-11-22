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İnternette yaptıklarınız kayıt ediliyor

Princeton Üniversitesi, internet kullanıcılarını korkutan bir açıklama yaptı.

22.11.2017 - 00:40
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İnternette kişisel verilerin gizliliğini korumak üzere çalışmalar yapan Princeton Üniversitesinin, İnternet Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Projesi kapsamında yürütülen çalışmada, 400'den fazla popüler internet sitesinin kullanıcıların sitede yaptıkları tıklamalar, fare hareketleri ve sayfaları kaydırma davranışlarına kadar çevrimiçi hareketlerini takip edebildiği öne sürüldü.

İnternette yaptıklarınız kayıt ediliyor

İNTERNETTEKİ HAREKETLER KAYIT ALTINDA

Daily Mail'in haberine göre çalışmada, aralarında büyük internet servis ve içerik sağlayıcılarının bulunduğu yüzlerce internet sitesinin, 'oturum kayıt' adı verilen gizli bir kod sayesinde kullanıcıların internetteki etkinliklerini kayda aldığı iddia edildi.

Çalışmaya göre siteler, gizli kod ile kullanıcının hangi sayfada ne kadar kaldığını, fareyi nerelerde gezdirdiğini, klavyesinde nereye bastığını kaydederek, 3'üncü parti sunuculara gönderiyor ve burada şifreli bir veri zinciri oluşturuyor.

İnternette yaptıklarınız kayıt ediliyor

482 SİTEDE OTURUM KAYIT VAR

Çalışma, en fazla ziyaretçiye sahip 50 bin internet sitesinden 482'sinin, oturum kayıt komutlarını kullandığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, söz konusu kodların, kredi kartı bilgilerinden sağlık problemlerine kadar çok sayıda kişisel veriye nüfuz etmek için kullanılabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

İnternette yaptıklarınız kayıt ediliyor

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