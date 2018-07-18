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İnternetten aldığı mangal kömürü AFAD'ı harekete geçirdi

Muş'ta, bir kişinin internetten sipariş ettiği mangal kömürü kolisinden eve koku yayılması üzerine, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer ekipleri inceleme yaptı. Koliden soğan ve sarımsak çıktı.

AA | 18.07.2018 - 21:25..
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Merkez Dere Mahallesi'nde Abdullah Guçin, yaklaşık bir ay önce internetten mangal kömürü sipariş etti.

Guçin, kargoyla gönderilen paketten bazı mangal kömürlerini çıkartarak, koliyi evin depo olarak kullanılan bölümüne bıraktı.

Depodan koku yayılması üzerine durum Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildirildi.

İnternetten aldığı mangal kömürü AFAD'ı harekete geçirdi

KURUTULMUŞ SOĞAN VE SARIMSAK ÇIKTI

Olay yerine yönlendirilen AFAD KBRN ekipleri, multirae gaz tespit cihazı ile pakette inceleme yaptı.

İnceleme sonucu kolide 4 paket kurutulmuş soğan ve sarımsak bulundu.

İnternetten aldığı mangal kömürü AFAD'ı harekete geçirdi

"GERİ İADE EDİLECEK"

AFAD Şube Müdürü Maşallah Yıldız, yaptığı açıklamada, evden kötü kokular geldiğine dair kendilerine ihbarda bulunulduğunu söyledi.

Ekibin yaptığı incelemede depodaki kolide kurutulmuş soğan ve sarımsak tespit ettiklerini belirten Yıldız, "Bu kokunun da ondan geldiğini ve herhangi bir kimyasalla ilgisi olmadığını tespit ettik. Firmayla görüştük. Bu paketler tekrar firmaya iade edilecek." dedi.

İnternetten aldığı mangal kömürü AFAD'ı harekete geçirdi

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