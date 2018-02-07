taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.757
USD
3,7738
EURO
4,6688
ALTIN
161,31
PETR
67,0100

İnternetten ev araba satanları 1 milyon lira dolandırdılar

Konya’da, internet siteleri üzerinden satışa çıkartılan araç ve evleri takibe aldıktan sonra pazarlık yaparak noter işlemleri yapıldığı sırada dolandıran çete çökertildi.

İHA | 07.02.2018 - 12:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Konya’da internet siteleri üzerinden satışa sunulan araç sahiplerinin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği özel bir ekip kurdu.

Ekipler, mağdurların ifadesi doğrultusunda çetenin, internet siteleri üzerinden araba ve evlerini satışa çıkaran müşterilerle iletişim kurarak, kendilerine iş adamı süsü verdiklerini tespit etti. Çete üyelerinin ayrıca, mağdurlara satışa çıkardığı araba ve evlerini kendilerine satmaları için ederinin üzerinde para verdiklerini tespit etti. Aralarında ağabey-kardeş, baba ve oğlunun da bulunduğu çete üyelerinin mağdur kişilerden yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı öğrenildi.

İnternetten ev araba satanları 1 milyon lira dolandırdılar

TEKNİK TAKİP SAYESİNDE YAKALANDILAR

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, çetenin lideri olduğu öğrenilen Ömer A. (34) ve kardeşi Abdullah A.’yı (29) teknik takibe aldı. 2 ay süren teknik takibin ardından polis, harekete geçti. Bunun üzerine Ömer A. ile Abdullah A. ve diğer çete üyeleri, Ali Ö. (30), Mustafa D. (21), Abdülkadir R. (19), babası Mevlüt R. (47), Hasan Hüseyin T. (38), Ramazan A. (39) ile Mustafa K. (20) yakalanarak gözaltına alındı.

"BORÇLARIMIZI PARAMIZ OLUNCA ÖDEYECEKTİK"

Çete üyelerinin genellikle noterlerin kapanma saatine yakın satıcıyla birlikte notere gittiği, satıcıyı aceleye getirip, "Paran hazır, biz satışı yapalım" diyerek satışı üzerlerine aldıkları belirtildi.

Ömer A.’nın satışı kendi üzerine değil, diğer üyelerin üzerine aldığı ve arabayı aynı gün piyasa değerinin çok altında satarak elinden çıkardığı ve bu yöntemle de yaklaşık 1 milyon lira vurgun yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca ilk ifadelerinde suçlamaları kabul ettikleri, "Borçlarımızı paramız olunca ödeyecektik." dedikleri öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

152
Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

291
Amerika Duhok'a üs kuracak

Amerika Duhok'a üs kuracak

60
Derya Tuna Yasemin Şefkatli ile poz verirken zorlandı

Derya Tuna Yasemin Şefkatli ile poz verirken zorlandı

20
AP'de Afrin operasyonu dursun çağrısı

AP'de Afrin operasyonu dursun çağrısı

83
Türk vatandaşına saldıran PKK'lıya polis dayağı

Türk vatandaşına saldıran PKK'lıya polis dayağı

33
Almanya'da hükümet Türk düşmanlığıyla kuruluyor

Almanya'da hükümet Türk düşmanlığıyla kuruluyor

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM