İnternetten kartla alışverişe onay süresi uzatıldı

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben yaptığı açıklamada, "İnternetten kartla alışverişe onay süresini 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz." dedi.
İKİNCİ KEZ UZATILDI
Kredi kartıyla yapılacak online alışverişte kullanıcı onayı zorunluluğu getiren uygulamanın süresi 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a uzatılmıştı. Uygulama, 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktı. Ancak BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben yeni bir açıklama yaparak, onay süresinin 31 Ocak 2018'de sona ereceğini bildirdi.
BANKALARINA BİLDİRMEYENLER ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPAMAYACAK
1 Şubat 2018 tarihinden itibaren kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde artık müşteri onayı gerekecek. Kart sahipleri bankalarına bildirimde bulunmadığı takdirde online alışveriş yapamayacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kararıyla birlikte artık kart sahipleri açıkça talep etmediği sürece, bireysel banka kartları ve kredi kartları elektronik ticaret işlemlerine kapalı olarak üretilecek.