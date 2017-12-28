İnternetten kartla alışverişe onay süresi uzatıldı

2017 yılı artık geride kaldı. Bu yıl Türkiye için ekonomik anlamda bazı dalgalanmalarla geçti.

2017'nin en çok kazandıran yatırım araçları

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Türk-İş'ten işverenlere asgari ücret mesajı

2018'de geçerli olacak asgari ücret tekliflerini 1893 TL olarak belirleyen Türk-İş, bunu yüksek bulan işveren tarafı TİSK üyelerinin sadece bir ay bu parayla yaşamasını teklif etti.