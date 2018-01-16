İnternetten kitap okuma alışkanlığı, kitapçıları vurdu

Roman ve kültür kitabı satışlarının neredeyse durma noktasına geldiğini dile getiren kitapçılar, ders kitapları satarak ayakta durmaya çalışıyor. Yaklaşık 40 yıldır Eskişehir’de kitapçılık Hüseyin Cahit Bakır, kitap alımı konusunda vatandaşların ilgisiz olduğunu söyledi. Bu durumun oluşmasında teknolojinin önemli bir rol oynadığını vurgulayan Bakır,

"KİTAPÇILIK ÖLÜYOR"

“Kitapçılara ilgi çok az. Akıllı telefonlar, internet, sanal oyunlar, insanlara kitap satın almayı unutturdu. Asıl beni üzen konu, bu durumun öğrenciler içinde geçerli olması. İnternet, insanları kolaycılığa alıştırdı. Artık tek tuşla her şeye ulaşabiliyorlar.

Bu kitaplar için de geçerli. Kitapçılık mesleği artık yok olma aşamasında. Yakın bir zamanda artık ses getiren kitaplar yalnızca marketlerde sergilenir. Hepsi o kadar” şeklinde konuştu.

Bir diğer kitapçı Özlem Bakır ise kitap sevgisinin aileden gelen bir durum olduğunu söyledi. Eskişehirlilerin, kitapçılara olan ilgisizliği sebebiyle üzgün olduklarını aktaran Özlem Bakır, şunları kaydetti:

“Artık roman ve kültür kitaplarını bize sormuyorlar bile. Kimsenin ilgisi yok. İnternetin etkisi büyük. Maalesef toplumumuzdaki son durum gerçekten çok üzücü. Ders kitabı satarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Oysa kitaba dokunarak okumak, onu hissetmek bambaşka bir his. Bu alışkanlığı tekrar edinmemiz gerekiyor."