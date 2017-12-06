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İnternetten tanıştığı şahısla kaçan genç kız bulundu

Gümüşhane’de 16 Eylül tarihinde internetten tanıştığı şahısla kaçan 17 yaşındaki genç kız, Kastamonu’da bulundu.

İHA | 06.12.2017 - 10:47..
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Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Hatice Karaca, 16 Eylül’de evden ayrıldı. Kızlarından bir daha haber alamayan aile, emniyet güçlerine giderek kayıp ihbarında bulundu.

2 BUÇUK AY SONRA KASTAMONU'DA BULUNDU

Yaklaşık 2,5 aydır her yerde aranan Hatice Karaca, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde internetten tanışarak birlikte kaçtığı düşünülen şahsın evinde bulundu.

İnternetten tanıştığı şahısla kaçan genç kız bulundu

Gözaltına alınan Hatice Karaca, sağlık kontrolünden geçirilerek Çocuk Yetiştirme Yurdu'na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kayıp kızın ailesi, çeşitli yayın organlarında ve basın aracılığıyla kızlarını arıyordu.

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