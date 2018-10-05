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INTERPOL Başkanı kayboldu

Kaybolan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı için soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi | 05.10.2018 - 14:57..
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Europe 1'de yer alan haberde, Merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan Interpol'ün Başkanı Meng Hongwei'nin kayıp olduğu ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

29 EYLÜLDEN BERİ HABER ALINAMIYOR

Haberde, Çinli Meng'in ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül'de Fransa'yı terk ettiği ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı ifade edilirken, Meng'in eşinin bu konuda Fransız makamlarıyla iletişime geçtiği ve polise ifade verdiği bilgisi yer aldı.

Meng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.

INTERPOL Başkanı kayboldu

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