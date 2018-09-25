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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi teslim oldu

Uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından aranan Osman Aydeniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde polise giderek suçunu kabul etti.

DHA | 25.09.2018 - 15:32..
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Girne'de, Hakan Törehan isimli kişiyi kaçırıp, 3 ay boyunca rehin tutan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz, polise gidip teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Aydeniz, 'adam kaçırma' ve 'zorla alıkoyma' suçlarından tutuklandı. Mahkeme heyeti, Aydeniz'in, 3 gün boyunca poliste tutulması yönünde talimat verdi.

İNGİLTERE TAKİPTE

Adadaki İngiliz Büyükelçiliği yetkililerinin de Osman Aydeniz ile ilgili süreci yakından takip ettiği belirtildi. 'Uyuşturucu ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarından aranan Aydeniz'in, İngiltere'nin 'en çok arananlar listesi'nde de yer aldığı öğrenilirken, iade edilip, edilmeyeceği ise sonra belli olacak.

Öte yandan KKTC'nin tanınmaması nedeniyle İngiltere ile suçluların iadesine yönelik anlaşması bulunmuyor.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi teslim oldu

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi teslim oldu

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