Interpol'ün aradığı 730 bin dolarlık vali yakalandı

Meksika'da yolsuzluk ve organize suçlar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Veracruz eyaleti eski valisi Javier Duarte Guatemala'da gözaltına alındı. Başına 730 bin dolar ödül konan valinin evinde yapılan aramada çok sayıda değerli tablo ve tarihi belgelerin kopyaları bulunmuştu. Duarte'nin gözaltına alındığı anlarda sürekli gülüyor olması dikkat çekti.

GÖZALTINA ALINDI

Meksika Başsavcılık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, savcılar Dış İlişkiler Dairesinden para aklama ve organize suçlar nedeniyle aranan eski valinin iadesini Guatemalalı mevkidaşlarından talep etti. Guatemala İnterpol yönetici yardımcısı Manuel Noriega, Duarte'den eşiyle kaldığı otel odasından ayrılmasının istendiğini ve kendi isteğiyle lobiye gelen eski valinin olaysız şekilde gözaltına alındığını söyledi. Noriega, Duarte'nin olası iadesinin değerlendirilmesi için hakim karşısına çıkarılacağını dile getirdi.

Kurumsal Devrimci Partisine bağlı Duarte, geçen yılın eylül ayında partisinden atılmıştı.